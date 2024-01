Stuttgart gegen Rechts: Riesenandrang: Zehntausende bei Demo gegen AfD

10 Zehntausende folgten einem Aufruf zu einer Demo gegen Rechts in Stuttgart. Foto: dpa/Julian Weber

An der ersten von zwei großen Demonstrationen gegen rechts und für Demokratie beteiligten an diesem Samstag auf dem Schlossplatz Zehntausende Menschen.











Link kopiert

Riesenandrang auf dem Stuttgarter Schlossplatz: Mehrere Zehntausend Menschen strömten am Samstagnachmittag zu einer Demonstration des Aktionsbündnisses „Stuttgart gegen Rechts“ unter dem Motto „Alle zusammen gegen die AfD“. Damit wurden die Erwartungen der Veranstalter bei weitem übertroffen. Sie hatten mit rund 2000 Teilnehmern gerechnet.

„Es sind deutlich mehr Teilnehmer als erwartet. Der Schlossplatz ist voll“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Eine genaue Schätzung wollten die Ordnungshüter zunächst nicht abgeben. Bei dem Protest blieb es zunächst friedlich: „Es gibt keine besonderen Vorkommnisse“, hieß es weiter.

Stuttgarter zeige Flagge gegen Rechts

Redner von Gewerkschaften und Antifa-Gruppen betonten die Notwendigkeit, „an einem Strang zu ziehen, um die Neonazis zurückzudrängen und die rechte Welle zu brechen“. „Spaltung, Hetze nicht mit uns“, betonte eine Verdi-Vertreterin vor den Demonstranten aus allen Teilen der Gesellschaft. Auch auffallend viele Familien nahmen bei strahlendem Sonnenschein an der Kundgebung teil. „Was für ein Anblick, dieser Riesenrummelplatz der Aufrechten“, rief der Autor Joe Bauer in Anspielung auf das Riesenrad, das bis vor kurzem auf dem Schlossplatz stand. „Die Sprache der Unmenschen“ dürfe sich nicht einschleichen und solanfähig werden. Bauer rief dazu auf, „ Scheuklappen abzulegen“ und zusammenzuarbeiten. Alle Demokraten müssten gemeinsam gegen die rechten Umtriebe vorgehen.

Das ist der Auslöser der Proteste

Dem Aktionsbündnis „Stuttgart gegen Rechts“ gehören unter anderem zivilgesellschaftlichen Initiativen, antifaschistische Gruppen und Jugendorganisationen der Parteien und Gewerkschaften an.

Auslöser für die Proteste ist die Berichterstattung des Recherchenetzwerks Correctiv über rechtsextreme Überlegungen zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte. Deutschlandweit finden an diesem Wochenende Demonstrationen gegen rechte Umtriebe statt. Eine Kundgebung in Hamburg musste am Freitagabend wegen zu großen Andrangs abgebrochen werden. Dort beteiligten sich mehr als 50 000 Menschen.

Die Kundgebung dauerte bei Fertigstellung dieses Textes noch an.