13 VfB-Fans nach dem Public Viewing in Stuttgart. Foto: StZN/xan

Jetzt steht’s fest: Der VfB Stuttgart bleibt in der Fußball-Bundesliga. Wir haben uns bei den Fans nach dem Spiel gegen den Hamburger SV umgehört, hier die Stimmen aus Stuttgart.















Der VfB Stuttgart bleibt in der Fußball-Bundesliga. 3:1 haben die Schwaben am Montagabend im Relegations-Rückspiel gegen den Hamburger SV gesiegt. In Stuttgarts Bars und Kneipen verfolgten die Fans das Spiel um den Klassenverbleib. Public Viewing gab es in Sonja Merz’ Biergarten.

Wir waren vor Ort und haben mit einigen Leuten gesprochen. Die Stimmung bei den Fans, genau wie das sonnige Wetter: hervorragend.

Der VfB hatte den HSV im Hinspiel mit 3:0 besiegt, trotzdem kam am Montagabend Spannung auf – gerade nach dem Hamburger Führungstreffer. Im Laufe des Spiels habe sich der Klassenunterschied allerdings klar gezeigt, sagt ein Fan. Ein anderer ergänzt: Der VfB habe „auch in der Höhe verdient“ gewonnen.

Und wie geht es nun weiter? Das Eröffnungsspiel für die Bundesliga-Saison 23/24 findet am 18. August 2023 statt, die 2. Bundesliga startet drei Wochen früher am 28. Juli 2023. In die Relegation der 1. Bundesliga geht es am 23./24. Mai 2024 – dann aus Sicht vieler Fans hoffentlich ohne den VfB Stuttgart.