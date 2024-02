Stuttgart: Nach Gasgeruch – Großeinsatz an der Kolbstraße zu Ende

1 Die Tübinger Straße musste am Donnerstagabend gesperrt werden. Foto: StZN/Privat

Am Donnerstagabend rücken Polizei und Feuerwehr mit zahlreichen Kräften in den Stuttgarter Süden aus. Für den Einsatz müssen Straßen gesperrt werden.











Die Feuerwehr war am Donnerstagabend mit zahlreichen Kräften in der Tübinger Straße und Kolbstraße in Stuttgart-Süd im Einsatz. Grund dafür war nach Informationen der Polizei Gasgeruch in einem Gebäude an der Kolbstraße. Feuerwehr und Mitarbeiter von Netze BW prüften die Lage. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien laut Feuerwehr-Pressesprecher Daniel Anand erhöhte Konzentrationen von Gas- und Kohlenstoffmonoxid gemessen worden. Für die Ursachensuche waren auch Aufgrabungen nötig – der Einsatz zog sich daher über mehrere Stunden.

Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert und die beiden Straßen großräumig abgesperrt. Zwei weitere Gebäude waren zudem ohne Strom. Für die 20 unverletzten Bewohner des betroffenen Hauses wurden Busse der SSB bereitgestellt, in denen sie unterkommen konnten. Die Feuerwehr stellte während den Arbeiten des Energieversorgers den Brandschutz sicher und führte Messungen der Umgebungsluft durch. Mit einem maschinellen Lüftungsgerät belüftete die Feuerwehr das betroffene Gebäude. Gegen 23 Uhr konnten die Personen wieder in ihre Wohnungen.