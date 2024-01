Unfall in Stuttgart-Feuerbach: 20-Jährige mutmaßlich zu schnell unterwegs - 40.000 Euro Schaden

6 In Stuttgart-Feuerbach ist es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Foto: 7aktuell.de/ NR/7aktuell.de | NR

In Stuttgart-Feuerbach hat es am Donnerstag gekracht. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin ist dabei leicht verletzt worden. Was bisher bekannt ist.











In Stuttgart-Feuerbach hat sich am Donnerstag gegen 21.40 Uhr in der Feuerbacher-Tal-Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, war eine 20-Jährige mit ihrem BMW vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Es kam zum Unfall, bei dem die 20-Jährige leicht verletzt wurde. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an (Stand 23.09 Uhr). Weitere Informationen folgen. Die Feuerbacher-Tal-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.