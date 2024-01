Stuttgart-Feuerbach: Unfall wegen Glatteis - Renault Twingo überschlägt sich

6 Ein Renault-Fahrer hat auf glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren (Symbolfoto). Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Ein 30-jähriger Mann verliert auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kommt zum Unfall. Die Hintergründe.











In Stuttgart-Feuerbach hat sich am Samstagabend ein Glätteunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 30-Jähriger gegen 19 Uhr mit seinem Renault Twingo auf der Feuerbacher-Tal-Straße von Stuttgart-Botnang in Richtung Feuerbach unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über seinen Renault verlor.

Der Wagen prallte gegen einen Bordstein, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kärntner Straße unter der Telefonnummer 0711-89903800 in Verbindung zu setzen.