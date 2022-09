Thailändische Prinzessin in Stuttgart Luxuslimousinen und Kniefall – royaler Besuch in der Stadt

Ein Konvoi aus verdunkelten Luxuslimousinen in Stuttgart hat am Montag die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Grund: Die thailändische Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn war zu Besuch. Was sie in die Landeshauptstadt geführt hat.