Die 39-Jährige ist die erste Frau in dieser Position in Baden-Württemberg. Sie folgt auf Christian Weiherer.















Lydia Schimmer, seit sechs Jahren Domkantorin an der katholischen Domkirche St. Eberhard in Stuttgart, übernimmt am 1. September das Amt der Domkapellmeisterin. Damit rücke in Baden-Württemberg zum ersten Mal eine Frau in die Leitung einer Kathedralkirchenmusik auf, teilt das Katholische Stadtdekanat mit. Bundesweit sei sie die zweite Domkapellmeisterin.

Immer wieder Neues ausprobiert

Seit September 2016 hat die 39-Jährige als Domkantorin immer wieder Neues ausprobiert, zuletzt mit der Uraufführung der „#coronation mass“, einer spirituellen Klangerfahrung während des Katholikentags. Ihr erste Messe begleitete Schimmer bereits mit elf Jahren an der Orgel, ihre Dirigentenausbildung begann sie mit 14 Jahren. Als Jugendliche gewann sie bei Wettbewerben viele Preise. Nach ihrem Musikstudium in Stuttgart bildete sie sich in historischer Spielpraxis und alter Musik weiter. Ihre bisherigen Kooperationen, unter anderem mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, mit dem Staatsorchester und der Internationalen Bachakademie Stuttgart, will sie in ihrer neuen Funktion ausbauen und gemeinsam mit den Partnern neue Formate entwickeln. „Mit der neuen Stelle ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagte Schimmer. Der jetzige Domkapellmeister Christian Weiherer wird am 24. Juli im Gottesdienst um 10 Uhr im Haus der Katholischen Kirche verabschiedet. Er tritt eine neue Stelle in Hamburg an.