1 Laut Polizei seien Autokorsos mit Türkei-Flaggen in der Innenstadt unterwegs (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Reichwein

In der Türkei wird Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Viele Anhänger des Präsidenten feiern in Stuttgart mit Autokorsos in der Innenstadt. Was die Polizei über die Lage sagt.















In der Türkei liegt das vorläufige Wahlergebnis vor: Recep Tayyip Erdogan wurde nach ersten Ergebnissen wieder zum Präsidenten des Landes gewählt. Seine Anhänger feiern den Wahlsieg – auch in Stuttgart. „Viele Menschen sind mit türkischen Fahnen und Autokorsos unterwegs in der Innenstadt“, erklärt ein Sprecher der Polizei. Etwa seit 21 Uhr seien vor allem in der Theodor-Heuss-Straße und anderen Teilen der Innenstadt Menschen unterwegs, die offenbar den Sieg Erdogans feiern, so der Beamte. Die Polizei hofft vor allem, ein gewalttätiges Aufeinandertreffen von Erdogan-Befürwortern und –Gegnern verhindern zu können.