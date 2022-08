1 Die Coronapandemie sorgt für mehr Abfall – hat aber auch Einfluss darauf, wie die Leute ihren Müll entsorgen. Foto: Avanti/Ralf Poller

Die Coronapandemie verursacht viel zusätzlichen Müll. Sie verändert aber auch das Entsorgungsverhalten der Menschen und damit die Abfallströme. Auch in Stuttgart – wenn auch nicht immer so, wie es eigentlich zu erwarten war.















Schutzmasken, Testkits und Schutzanzüge – Corona verursacht weltweit eine Vermüllung. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO fallen viele zehntausend Tonnen an zusätzlichem Müll an. Doch neben den steigenden Abfallmengen kommt es auch zu einem veränderten Entsorgungsverhalten der Menschen und dadurch zu einer Veränderung der Abfallströme. Kurz gesagt: Die Coronakrise verändert das Müllaufkommen – auch in Stuttgart. Wenn auch nicht immer so, wie es eigentlich zu erwarten war. Das bestätigt Markus Töpfer, Geschäftsleiter der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS).