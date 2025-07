Großevents in Stuttgart: Aufstellung in vollem Gange –Start von CSD-Parade rückt näher

Aufstellung in vollem Gange –Start von CSD-Parade rückt näher

Großevents in Stuttgart

6 Schon während der Aufstellung herrscht beste Laune bei den CSD-Teilnehmern. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Der CSD zieht durch die City, die Metalheads von Iron Maiden heizen auf dem Wasen ein. Wir begleiten den Stuttgarter Supersamstag mit einem Newsblog.











Zehntausende Menschen werden an diesem Samstag in Stuttgart erwartet, wenn die CSD-Parade durch die City zieht und am Abend die Altrocker von Iron Maiden auf dem Cannstatter Wasen aufziehen.

Wir begleiten den Stuttgarter Supersamstag mit einem Newsblog.

Der Umzug zum Christopher Street Day in Stuttgart startet um 13.30 Uhr in der Rotebühlstraße unweit des Feuersees. Der Einlass auf dem Wasen zum Konzert von Iron Maiden startet um 16 Uhr, die Band wird für 20.15 Uhr auf der Bühne erwartet.