1 In den Räumen der ehemaligen Sportarena an der Ecke von Königstraße und Schulstraße soll eine größere Impfstation entstehen. Foto: Max Kovalenko

Stuttgart braucht wegen der Coronakrise erneut Unterstützung durch die Bundeswehr. Die Stadt hat einen Hilfsantrag gestellt. Bis zu 80 Kräfte sollen auch beim Impfen unterstützen. In der ehemaligen Sportarena soll eine große Impfstation entstehen.















Link kopiert

Stuttgart - Angesichts der weiter hohen Sieben-Tage-Inzidenz, der nur leicht steigenden Impfquote und einer großen Nachfrage nach Drittimpfungen, die an den wenigen öffentlichen Impfstellen zu langen Schlangen führt, baut die Verwaltung mit dem städtischen Klinikum zusätzliche Impfstationen auf. Im Zuge einer „abgewandelten Strategie“ wolle man fürs Impfen wieder „größere Einheiten schaffen“, sagte Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann (Grüne) am Montag im Sozialausschuss des Gemeinderats. Man werde eine „extreme Ausweitung“ der Angebote vornehmen, auch in „strukturschwachen Gebieten“, sagte die Bürgermeisterin und sprach von einer „besorgniserregenden Ausbreitung des Virus“.