1 Mit dem rechten Vorderrad überrollte der Betonmischer den Radfahrer im Beinbereich. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Am Montagabend ist ein 36 Jahre alter Mann in der Waiblinger Straße von einem Betonmischer erfasst worden. Der Lastwagen hatte beim Abbiegen den Radweg gekreuzt.















Am Montagabend ist ein 36 Jahre alter Radfahrer in der Waiblinger Straße in Bad Cannstatt von einem Betonmischer erfasst worden. Der Mann, der auf dem Radweg in Richtung Fellbach unterwegs war, wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die gute Nachricht: Mittlerweile hat sich sein Gesundheitszustand stabilisiert.

Radfahrer befand sich wohl im toten Winkel

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung zur Daimlerstraße. Laut Polizei ist der Bereich bislang nur im Bezug auf Kollisionen zwischen Stadtbahnen und Autos als Unfallschwerpunkt bekannt. Regelmäßig biegen dort Verkehrsteilnehmer verbotswidrig links über die Gleise ab. Der Fahrer des Betonmischers wollte jedoch nach rechts in die Daimlerstraße einfahren und kreuzte dabei den Radweg, auf dem der der 36-Jährige zeitgleich unterwegs war. Der Radfahrer, der sich mutmaßlich im toten Winkel befand, wurde vom rechten Vorderreifen des Lastwagen erfasst und im Beinbereich überrollt.

Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams Stuttgart kümmerten sich um den unter Schock stehenden Lastwagenfahrer. Während der Unfallaufnahme kam es zu Staus, unter anderem musste die Daimlerstraße bis zur Deckerstraße zwei Stunden lang gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 0711/8990 - 4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.