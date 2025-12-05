Stuttgart aus Lebkuchen: Zuckersüßes Cannstatter Klösterle – und Stuttgart 21 wird noch 2025 fertig

In Stuttgart verkleben Menschen dieser Tage Smarties und rühren Zuckerguss. Für eine Ausstellung im Stadtpalais bauen sie Stuttgart aus Lebkuchen nach. Ein Besuch bei drei Bautrupps.
Die Oblaten kleben seitenverkehrt. Es ist 15 Uhr, Martin und Hannes sind schon einige Stunden am Bauen, als sie auf ihre erste Krise treffen. Die Lebkuchenplatte, die eine Seitenwand des Cannstatter Klösterle werden soll, ist auf der falschen Seite verziert. Was jetzt? „Egal, das mogeln wir später hin“, beschließt Martin, der Bauingenieur.