Alpakas, Yoga, Automodelle – die Grabkapelle startet in die Saison

3 Die Alpakas spielen dieses Jahr eine Rolle im Programm der Grabkapelle. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Grabkapelle Am 1. April öffnet die Grabkapelle wieder ihre Türen. Auf diese Veranstaltungen können sich Besucher 2022 freuen.















Am Monument der ewigen Liebe ist alles möglich – auch ein tolles Veranstaltungsprogramm für die Saison 2022. Corona traf in den vergangenen zwei Jahren auch die Kulturangebote der staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. „Insgesamt 153 Tage hatte die Grabkapelle 2021 geschlossen“, sagt der Geschäftsführer der staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann. Einiges hat sich in den letzten Jahren geändert, wie etwa, dass Besucher sich digital über Angebote informieren. Den Wünschen der Besucher müsse man im Programm für 2022 entgegenkommen.

Spannende Kooperationspartner für 2022

Ein aufregender Kooperationspartner der Grabkapelle ist Serkan Eren mit der Hilfsorganisation STELP e.V. Gemeinsam werden sie am 26. Juni ein Yoga-Event unter dem Motto „Nächstenliebe“ mit Timo Hildebrandt und dem Yez Yoga Team veranstalten. Ebenso wird das Mercedes-Benz Museum rund um die Grabkapelle den Familientag am 22. Mai veranstalten. Für das Ereignis werden beliebte Modelle wie der Nachbau des Benz-Patent-Motorwagens auf den Württemberg gebracht.

Auch die Alpakas wird man am 19. Mai am Schlosserlebnistag wieder vor der Kapelle finden. Unter dem Motto „Tierisch-Gut“, wird an dem Tag auch die Polizeihundeführerklasse vor Ort sein.

Ein Paradies für die Liebenden

„Unser Programm ist für jeden etwas“, sagt die Verwalterin der Grabkapelle Christiane Grau. Das gesamte Paket finden vor allem Liebende an dem Monument, das eigens für die Liebe erbaut wurde. Ob Hochzeitsfotos oder Sektempfang. Liebende sind an der Grabkapelle genau richtig.