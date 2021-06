Lebensgefährliche Aktion in Nürtingen Passanten retten hilflose Kinder aus dem Neckar

Ein Neun- und ein Zehnjähriger haben am Montag in Nürtingen versucht, trotz eines Badeverbots in Nürtingen (Kreis Esslingen) den Neckar zu durchschwimmen. Dabei wurden sie von der Strömung erfasst.