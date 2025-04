Stuttgart-Album zum Frühlingsfest: Jeans statt Dirndl – so sah der Rummel früher aus

Stuttgart-Album zur Schulstraße Erinnerungen an die alte Pracht auf 130 Metern

Nach der Festnahme des Investors René Benko fragen sich viele, was aus dem Bauloch wird, das er an der Ecke König- / Schulstraße hinterlassen hat. Unser Stuttgart-Album blickt zurück auf das, was sich hier befand – auf eine alte Pracht.