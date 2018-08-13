Vergessene Luxus-Oase - als man bei Breuninger über den Dächern Stuttgarts schwamm
1
Noch heute trauern viele dem Mineralbad Breuninger nach. Foto: Breuninger

Im Jahr 1971 waren Bauarbeiter am Marktplatz auf eine Mineralquelle gestoßen, weshalb Breuninger ein bis heute legendäres Bad betrieb. Das Stuttgart-Album erinnert sich.

Die Marke Breuninger ist untrennbar mit Stuttgart verbunden. Gleichzeitig ist Stuttgart nach Budapest die Stadt mit den reichhaltigsten Mineralwasservorkommen in Europa. Bis 1988 betrieb das Kaufhaus Breuninger deshalb ein Mineralbad im obersten Stockwerk. Viele Stuttgarter trauern diesem trotz der damals schon gehobenen Preise noch heute nacht. Nach dem Schwimmen im 25-Meter-Becken konnte man auf der Dachterrasse auf Liegestühlen und sogar in Strandkörben entspannen – mit Blick auf die Innenstadt.

