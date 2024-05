Stuttgart: 36-jährige Frau greift Reisende in der S-Bahn an

36-jährige Frau greift Reisende in der S-Bahn an

1 Die 36 Jahre alte Frau wurde von der Polizei am Hauptbahnhof Stuttgart festgenommen. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine 36 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend in der S2 Richtung Stuttgarter Hauptbahnhof gegen andere Reisende handgreiflich geworden. Sie schlug einem 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und beleidigte eine 58-jährige Frau massiv.











Am Mittwochabend hat eine 36 Jahre alte Frau in der S-Bahnlinie 2 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof laut Polizei einen Mann attackiert und zwei weitere Reisende beleidigt. Bisherigen polizeilichen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr in der S-Bahn zwischen dem Haltepunkt Nürnberger Straße und dem Hauptbahnhof Stuttgart.

Die 36-Jährige soll nach Polizeiangaben den 33-jährigen Mann aus bisher unbekannten Gründen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn durch Kratzen an seiner Hand verletzt haben. Danach soll sie eine 58-jährige Reisende massiv beleidigt und einen bisher unbekannten Geschädigten bedroht haben.

Polizei nimmt 36-Jährige fest

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte die Tatverdächtige nach Halt der S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof festnehmen. Niemand wurde durch den Angriff der Frau ersten Informationen zufolge schwerer verletzt und eine ärztliche Versorgung wurde nicht benötigt.

Weil sich die 36-Jährige unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten verhielt und sich weiterhin gegen jegliche polizeiliche Maßnahmen wehrte, wurde sie mit Hilfe einer weiteren Streife auf das Bundespolizeirevier Stuttgart gebracht. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde sie anschließend in eine Spezialklinik eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts einer Körperverletzung. Zeugen, welche Auskünfte zu dem Vorfall machen können, insbesondere der unbekannte Geschädigte, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter 0711 / 870350 zu melden.