1 29 Jahre alter Mann hat sich nicht nur auf der Dienststelle der Bundespolizei in Stuttgart daneben benommen (Symbolbild)- Foto: IMAGO/DROFITSCH/EIBNER

Ein 29 Jahre alter Mann kann in einem Fernzug keinen Fahrschein vorweisen. Zudem belästigt er Reisende und uriniert in einen Wagen. Auf der Dienststelle in Stuttgart pinkelt er weiter – und einen Beamten an.















Ein 29 Jahre alter Mann hat am Mittwoch in die Dienststelle des Bundespolizeireviers Stuttgart uriniert und dabei einen Beamten angepinkelt. Laut Polizeibericht war der Mann zuvor mit einem Zug von Augsburg in Richtung Ulm gefahren, hatte aber kein Ticket vorweisen können. Auf der Fahrt belästigte er mehrere Reisende verbal und urinierte in einen Wagen.

Laut Denis Sobek, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, blieb der 29-Jährige bis Stuttgart im Zug, wo eine Steife der Bundespolizei den bereits mehrfach in Erscheinung getretenen, aggressiven und unkooperativen Mann in Empfang nahm und auf die Dienststelle brachte. Als er dort zu pinkeln begann und auf das Bein eines Beamten zielte, fixierten ihn die Einsatzkräfte.

Der Mann, bei dem mehr als 2,2 Promille Alkohol nachgewiesen wurde, muss jetzt mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen rechnen.