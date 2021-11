7 Eine Schiene ist 120 Meter lang – und die passt auf keinen normalen Lkw. Foto: Horst Rudel

Auf der A 8 geschieht zurzeit nachts etwas Ungewöhnliches: 41 Kilometer Schienen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 werden auf überdimensionalen Lastwägen transportiert.















Wendlingen - Ein bisschen wie eine überdimensionale Spaghetti hängt die Schiene da in der Luft zwischen dem Güterzug und dem Spezial-Lkw. Drei Bagger halten den 120 Meter langen und sieben Tonnen schweren Strang in ihren Zangen und manövrieren ihn vorsichtig von einem ungewöhnlichen Gefährt auf das andere. Für das Bahnprojekt Stuttgart 21 und die neue ICE-Strecke nach Ulm werden in diesen Tagen die Schienen für den Abschnitt zwischen dem Stuttgarter Flughafen und Wendlingen (Kreis Esslingen) angeliefert. Und das ist ein recht spektakuläres Unterfangen.

„Die meisten Menschen verstehen unter Stuttgart 21 den neuen Hauptbahnhof in Stuttgart. Wir bauen aber insgesamt vier neue Bahnhöfe, einen auch am Flughafen – und dorthin führen die Schienen, die nun verlegt werden“, erläutert Jörg Hamann, der Kommunikationschef des Bahnprojekts Stuttgart–Ulm.

Zwischen Wendlingen und Ulm sind die Schienen bereits komplett verlegt, von Dezember 2022 an sollen dort die Züge fahren. Von diesem Zeitpunkt an sparen Bahnreisende zwischen Stuttgart und Ulm 15 Minuten Fahrtzeit. Erst im Jahr 2025 soll dann die komplette Neubaustrecke in Betrieb gehen, danach soll die Zugfahrt zwischen Stuttgart und Ulm sogar 30 Minuten kürzer sein als momentan.

Auf der A 8 werden nachts zwei Spuren gesperrt

Weil die Schienen für den Abschnitt zwischen Wendlingen und dem Stuttgarter Flughafen jeweils 120 Meter lang sind werden diese zunächst auf einem langen Güterzug von Kornwestheim bis nach Wendlingen transportiert. Von dort werden sie auf zwei Lastwägen verladen, die aus zehn Modulen bestehen und eine extreme Überlänge haben.

Diese XXL-Lastwägen bringen die Schienen mitten in der Nacht mit einer Geschwindigkeit von etwa sechs Stundenkilometern rund 2,5 Kilometer weit über die Autobahn 8 zu einer Eisenbahnüberführung, von wo sie zu den jeweiligen Einbaustellen gebracht werden – bis hin zur Startbahn des Stuttgarter Flughafens. Verlegt werden die Schienen erst im Frühjahr 2022, wenn es keinen Frost mehr gibt. Sobald diese Verbindung lückenlos ist, können darüber auch Materialien für Stuttgart 21 transportiert werden.

Für diese ganze Aktion werden auf der A 8 derzeit in acht Nächten, jeweils zwischen 1 und 3 Uhr, zwei Spuren in Richtung Ulm gesperrt. Diesen Platz benötigen die zwei XXL-Lkw mit den Schienen. Eine Spur bleibt geöffnet, „und um die Zeit sind so wenige Fahrzeuge unterwegs, dass die Sperrung den Verkehr nicht hemmt“, sagt Jörg Hamann.