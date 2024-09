Stuttgart 21: Termin für Gäubahnkappung steht fest

1 Die Gäubahnstrecke (im Bogen in der Bildmitte) soll beim Nordbahnhof unterbrochen werden. Foto: IMAGO//Arnulf Hettrich

Die Deutsche Bahn will im weiteren Bauablauf die Gleise der Gäubahn zwischen Nord- und Hauptbahnhof kappen. Die Klage des Vereins „Deutsche Umwelthilfe“ tritt auf der Stelle. Nun ist klar, wann es ernst wird.











Die juristische Klärung eines Stuttgart-21-Streitfalls zieht sich in die Länge. Seit knapp einem Jahr ist eine Klage des Vereins Deutsche Umwelthilf“ (DUH) gegen die Unterbrechung der Gäubahn – geplant im Zuge des Baufortschritts von Stuttgart 21 – beim Verwaltungsgericht Stuttgart anhängig (Az.: 8 K 6924/23). Die Klage selbst ist noch älter: ursprünglich hatte die DUH sie im Juni 2023 beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim eingereicht. Das oberste Verwaltungsgericht im Land verwies sie aber im November 2023 ans Verwaltungsgericht in Stuttgart. Seitdem tauschen sich die Beteiligten schriftlich über das strittige Thema aus.