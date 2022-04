Stadtgestaltung in Stuttgart 900 000 Euro für Aufwertung des Josef-Süß-Oppenheimer-Platzes

Hinterhofcharakter bescheinigen Stadtplaner dem Josef-Süß-Oppenheimer-Platz in Stuttgart. Jetzt will die Stadt für eine würdigere Erinnerung an den einst zu Unrecht hingerichteten und von den Nazis später propagandistisch missbrauchten Josef Süß Oppenheimer sorgen.