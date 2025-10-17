Stuttgart 21: Neue Ferngleise nach Ulm gehen in Betrieb
Der Anschluss der Ferngleise an den Obertürkheimer Tunnel ist abgeschlossen. Die Gleise in Richtung Bad Cannstatt verlaufen rechts und links des Trogs. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Deutsche Bahn setzt Anschluss des Obertürkheimer Tunnels vom Hauptbahnhof nach Esslingen um. Die S-Bahn-Schienen müssen aber noch verlegt werden.

Beim Blick auf den rund einen Kilometer langen Teilabschnitt zwischen dem Tunnelportal in Richtung Esslingen und dem Bahnhof Obertürkheim wird der Unterschied zwischen neuer und bestehender Gleisführung mehr als deutlich. Während der Schotter im Untergrund auf der einen Seite weiß schimmert, wirken die dunklen Steine auf der anderen Seite alt und verbraucht. „Wir haben alles neu gemacht. Vom Gleisbett über die Schienen, Schwellen und Weichen bis zu den Oberleitungsmasten“, erklärt der für den Abschnitt verantwortliche Ingenieur des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm, Juan Duque-Barroso.

