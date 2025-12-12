Stuttgart 21: Kritiker warnen vor schneller Genehmigung für weiteren Bahntunnel
1
Kommen zu den vielen Tunnelkilometern bei Stuttgart 21 noch weitere auf den Fildern hinzu? Foto: Horst Rudel

Die Deutsche Bahn möchte Anfang kommenden Jahres mit dem Tunnelbau zwischen dem Flughafen Stuttgart und Böblingen beginnen. Kritiker sehen Schwachpunkte und fordern ein Moratorium.

Stuttgart-21-Kritiker sind alarmiert: die Ankündigung der Deutschen Bahn, spätestens im Februar 2026 mit dem Bau des mehr als elf Kilometer langen Pfaffensteigtunnels zwischen dem Flughafen Stuttgart und Böblingen beginnen zu wollen, stößt bei ihnen auf Ablehnung. Vor allem die Genehmigungsbehörde steht im Fokus ihrer Kritik, die am Freitag der Münchner Physiker und Begründer des Portals Wikireal, Christoph Engelhardt, und der Landesvorsitzende des Deutschen Bahnkunden-Verbands, Roland Morlock, öffentlich gemacht haben.

