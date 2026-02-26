1 Was ist beim Bau von Stuttgart 21 alles schief gelaufen, dass sich die Eröffnung abermals deutlich verzögert? Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Nach neuen Hinweisen auf Verzögerungen bei S 21 reagiert das Projektumfeld alarmiert: Noch arbeitet die Bahn das Debakel auf, aber bei Land und Region ist die Geduld nicht unendlich.











Neue Hiobsbotschaft für Stuttgart21: aus Kreisen der Projektpartner verlautet, dass der neue Bahnknoten nicht vor 2029 in Betrieb gehe. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dies sei „ein Wasserstand“. Ein neues Inbetriebnahmekonzept, wann welcher Teil des Bahnknotens eröffnet werde, liege nach wie vor nicht vor. Ein Bahnsprecher sagt dazu: „Zu den genannten Spekulationen äußern wir uns nicht. Es bleibt dabei: Die Geschäftsführung der DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH ist damit beauftragt, bis spätestens Mitte 2026 ein neues Inbetriebnahmekonzept für S 21 zu erarbeiten und mit allen Projektpartnern verbindlich abzustimmen“.