7 Die 20. Kelchstütze für den neuen Bahnhof wird betoniert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Samstag ist bei Stuttgart 21 jene Kelchstütze betoniert worden, durch die einmal der Nordeingang führen soll.















Link kopiert

Am Samstagvormittag ist die 20. der 28 sogenannten Kelchstützen betoniert worden, die einmal das Dach der neuen Bahnsteighalle am Hauptbahnhof bilden sollen. Auch wenn sich bei den 19 bisherigen Bauteilen, die seit Oktober 2018 entstanden sind, eine gewisse Routine eingestellt hat, so ist die Arbeit am Samstag etwas Außergewöhnliches.

Architekt lobt Technik

Seit sechs Uhr am Morgen fließt Beton in die von der Bahn als „Sonderkelch“ bezeichnete Stütze. Sie unterscheidet sich von den 27 übrigen. Statt einer Glasfläche, die Licht ins Innere des Bahnhofs leiten soll, trägt sie später eine gläserne Kuppel, die den Nordeingang des Bahnhofs am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz bildet. Durch eine Öffnung führen Treppen und Rolltreppen hinab zu den Gleisen, zudem ist die Kelchstütze durch einen Aufzugsschacht unterbrochen. Außerdem unterquert an der Stelle des Sonderkelchs der S-Bahntunnel den Bahnhof. Als „Grenzen des Baubaren“ bezeichnet Stephan Keinath, Vorstandsmitglied beim Bauunternehmen Züblin, das die Bahnhofshalle baut. „Die Ingenieurtechnik, die hier zum Einsatz kommt, ist im weltweiten Vergleich auf allerhöchstem Niveau“, sagt Bahnhofsarchitekt Christoph Ingenhoven. Der Aufwand hinterlässt Spuren. Derzeit durchleuchten Experten die Finanzen des bislang auf 8,2 Milliarden Euro taxierten Vorhabens. Eine weitere Kostensteigerung gilt als ausgemacht.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Pläne fürs Bahnhofs-Umfeld verzögern sich

550 Kubikmeter Beton fließen während des knapp siebenstündigen Einsatz der Bauleute am Samstagmorgen in die Schalung, die in den zurückliegenden fünf Monaten mit 250 Tonnen Baustahl versehen worden ist. Nebenan, im Schatten des LBBW-Gebäudes, bereiten Stahlflechter die nächste Kelchstütze vor. Noch im Frühjahr, heißt es bei der Bahn, werde dort Beton fließen. Mit dieser 21. Stütze sind dann drei Viertel der aufwendigen Konstruktionen fertig. Ob der nach mehreren Verschiebungen mittlerweile für Dezember 2025 vorgesehene Eröffnungstermin zu halten ist, wurde zuletzt immer wieder angezweifelt.

An Ostern ist die Baustelle geöffnet

Fix ist hingegen der Termin für die wegen Corona zuletzt abgesagten Tage der offenen Baustelle. Über das Osterwochenende, 16. bis 18. April, ist die Baustelle jeweils von 10 bis 17 für Besucher geöffnet.