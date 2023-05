SWR-Sommerfestival auf dem Schlossplatz Die sommerliche Leichtigkeit steht Stuttgart gut

Warum der Schlossplatz so begehrt ist von Fußball und Jazz Open überrascht nicht: In ihrer Mitte feiert die Stadt mit genialer Kulisse am schönsten. Beim SWR-Sommerfestival füllt sich die City mit guter Laune und Urlaubsgefühlen auch hinter den Absperrungen.