Stuttgart 21: Deutsche Bahn gibt Kampf um S-21-Milliarden auf
Noch eine große Baustelle, später aber mal eine Grünanlage: auf dem Dach des neuen Stuttgarter Bahnhofs soll Gras wachsen. Im Finanzministerium gibt es Bedenken, ob das auch glückt. Foto: IMAGO/imagebroker

Die Bahn akzeptiert das Urteil zu Stuttgart 21 und muss die Mehrkosten allein tragen. Das wurde beim S-21-Lenkungskreis bekannt, der sich auch Fragen der Dachbegrünung zuwendete.

In etwas mehr als einem Jahr sollen erste Teile von Stuttgart 21 in Betrieb gehen – wenn der aktuelle Zeitplan der Bahn Bestand haben sollte. Am Freitag trafen sich Vertreter von Bahn, Land, Region und Stadt, um beim sogenannten Lenkungskreis den Stand des Projekts zu erörtern. Quintessenz der Zusammenkunft: die Bahn gibt den Kampf um die S-21-Milliarden auf – und die Staatssekretärin im Finanzministerium hat Bedenken wegen des künftigen Rasens auf dem Bahnhofsdach.

