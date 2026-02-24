Stuttgart 21: Bahn tauscht S-21-Führung aus – Neuer Chef ist Spezialist für Digitalisierung

Bahn tauscht S-21-Führung aus – Neuer Chef ist Spezialist für Digitalisierung

1 Klaus Müller (oben rechts) ist der neue S-21-Chef. Er folgt in dieser Eigenschaft auf Olaf Drescher. Foto: Deutsche Bahn/Reiner Pfisterer, Lichtgut/Julian Rettig, Christian Milankovic

Führungswechsel beim Bahnprojekt Stuttgart–Ulm: Auf Olaf Drescher folgt Klaus Müller. Der neue Chef übernimmt ein Projekt mit Zeitdruck und technischen Herausforderungen.











Neue Besen kehren gut? Gemessen an den Herausforderungen, die auf Klaus Müller zukommen, benötigt der Mann wohl eher eine ganze Flotte an Kehrmaschinen. Er soll als mittlerweile siebter Projektleiter das Krisenprojekt Stuttgart 21 über die Ziellinie führen und wird zum 1. März Vorsitzender der Geschäftsführung der Bahnprojektgesellschaft Stuttgart-Ulm (PSU). Damit baut die Bahn ein weiteres Mal die Führungsspitze in Stuttgart um.