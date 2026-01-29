Stuttgart 21 auf den Fildern: Pfaffensteigtunnel: Finanzierung steht, Bau kann beginnen
1
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (l.) und DB Infrago-Chef Philipp Nagl unterzeichnen heute die Finanzierungsvereinbarung zum Bau des Pfaffensteigtunnels auf den Fildern. Foto: dpa (2), Christian Milankovic

Mit der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung besiegeln Bund und Bahn heute den Bau des Pfaffensteigtunnels. Das Milliardenprojekt soll die Gäubahn an den Flughafen anbinden.

Am Donnerstagnachmittag werden Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und der Vorstandsvorsitzende der DB Infrago, Philipp Nagl, in Berlin die Finanzierungsvereinbarung für den Pfaffensteigtunnel unterzeichnen. Der Bau der mehr als elf Kilometer langen Röhre, die den neuen Fern- und Regionalbahnhof am Flughafen und an der Messe mit der Gäubahnstrecke bei Böblingen verbinden soll, wird die Bahn in den kommenden Wochen beginnen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.