1 Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (l.) und DB Infrago-Chef Philipp Nagl unterzeichnen heute die Finanzierungsvereinbarung zum Bau des Pfaffensteigtunnels auf den Fildern. Foto: dpa (2), Christian Milankovic

Mit der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung besiegeln Bund und Bahn heute den Bau des Pfaffensteigtunnels. Das Milliardenprojekt soll die Gäubahn an den Flughafen anbinden.











Am Donnerstagnachmittag werden Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und der Vorstandsvorsitzende der DB Infrago, Philipp Nagl, in Berlin die Finanzierungsvereinbarung für den Pfaffensteigtunnel unterzeichnen. Der Bau der mehr als elf Kilometer langen Röhre, die den neuen Fern- und Regionalbahnhof am Flughafen und an der Messe mit der Gäubahnstrecke bei Böblingen verbinden soll, wird die Bahn in den kommenden Wochen beginnen.