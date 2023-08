6 Eine der beiden Säulen in Schönberg. Bis zum Krieg gehörten sie zum Schillerdenkmal auf dem Schillerplatz. Foto: jse

Es war eine Entdeckung: Vor einem Haus in Stuttgart-Schönberg stehen zwei der vier Säulen, die einst zum Schillerdenkmal gehörten. Jetzt wird das Haus abgerissen, und es stellt sich die Frage, was mit den Säulen geschieht.















Link kopiert

Da stehen sie, von einem Bauzaun abgeschirmt, ansonsten aber in voller Pracht: zwei der vier gusseisernen Säulen, die einst das Schillerdenkmal auf dem Stuttgarter Schillerplatz zierten. Daneben ein Bagger. Das Haus in Stuttgart-Schönberg, an dem die Säulen etwa 70 Jahre Teil eines Gartenzauns waren, wird abgerissen. Die Vorarbeiten sind im Gang. Ein Leser, Hans Heeber, machte die Redaktion darauf aufmerksam: „Die Säulen stehen einsam am Straßenrand und warten auf ein neues Schicksal“, schrieb er – in der Hoffnung, dass dieses „Schicksal“ ein gutes sein möge.