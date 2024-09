Stutensee im Kreis Karlsruhe: 57-Jähriger erstochen – 21-jähriger Verdächtiger festgenommen

1 Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Am Donnerstag kommt es in Stutensee wiederholt zu Auseinandersetzungen zwischen einem 21-Jährigen und einem 57-Jährigen. Die Situation eskaliert, der 21-Jährige sticht mehrfach mit einem Messer zu – mit tödlichen Folgen.











Link kopiert

Ein 21 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Donnerstag einen 57-jährigen Mitbewohner in Stutensee im Kreis Karlsruhe erstochen zu haben. Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen.

Wie die Beamten berichten, soll es zwischen den beiden Männern im Laufe des Donnerstags in einem Haus in der Waldstraße in Stutensee-Büchig wiederholt zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Gegen 19.10 Uhr soll die Situation eskaliert sein. Dabei habe der Jüngere den 57-Jährigen mit mehreren Messerstichen schwer verletzt. Das Opfer flüchtete anschließend zu einer Nachbarin, die schließlich die Polizei alarmierte. Noch während den Einsatzmaßnahmen stellte sich der 21-Jährige der Polizei. Die Beamten konnten ein Messer auffinden, bei dem es sich offenbar um die Tatwaffe handelt.

Einem in der Tatwohnung zusätzlich angetroffenen und kurzfristig festgenommenen weiteren Bewohner ist derzeit keine Tatbeteiligung nachzuweisen. Er wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft noch in der Nacht auf freien Fuß gesetzt. Der 57-Jährige kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert, er erlag trotzdem seinen schweren Verletzungen. Der 21-jährige Tatverdächtige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe im Laufe des Freitags dem Haftrichter vorgeführt werden.