Sturzflut: First Lady Melania trägt Armband aus Sturzflut-Camp

3 Die First Lady bekam ein Armband aus dem Sturzflut-Gebiet geschenkt. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

In Texas spricht die First Lady den Sturzflut-Opfern Mut zu. Und sie zeigt ein Geschenk.











Kerrville - Melania Trump hat bei ihrem Besuch im Sturzflut-Gebiet in Texas an der Seite ihres Ehemanns ein besonderes Geschenk bekommen. Die First Lady, die eine tief ins Gesicht gezogene dunkle Baseballkappe trug, zeigte ein Armband und sagte: "Ich habe wunderbare junge Frauen getroffen. Sie schenkten mir dieses besondere Armband aus dem Camp zu Ehren all der kleinen Mädchen, die ihr Leben verloren haben."

Das Gebiet Kerr County wurde besonders von den Sturzfluten seit Freitag (Ortszeit) vergangener Woche heimgesucht. In den Schlagzeilen war vor allem ein christliches Sommercamp für Mädchen, das durch die Überschwemmungen verwüstet wurde. Dutzende Kinder starben.

"Unsere Nation trauert mit Ihnen."

First Lady Melania begleitete nun eine Woche danach den US-Präsidenten US-Präsident Donald Trump in das Katastrophengebiet. Sie sagte: "Mein tiefes Mitgefühl gilt allen Eltern, die wunderbare junge Seelen verloren haben." Und: "Wir trauern mit Ihnen. Unsere Nation trauert mit Ihnen." Die First Lady versprach, wieder in die Katastrophenregion zu kommen.

Dass Melania Trump im tagespolitischen Geschäft ihres Mannes einen aktiven Part an seiner Seite übernimmt, ist eher selten.