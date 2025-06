Sturzbach in Steinenbronn: Überlaufender Kanal lässt Gartenmauer zusammenbrechen

Nach Schönbuchbahn-Unfall Wie ist die junge E-Scooter-Fahrerin verunglückt?

Am Montagnachmittag wird eine 18-Jährige auf dem E-Scooter an einem Bahnübergang in Weil im Schönbuch von der Schönbuchbahn erfasst. Wie konnte es dazu kommen?