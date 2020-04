1 Der Mann wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Boris Roessler

Am Montagmittag ist ein 72-jähriger Mann in Wendlingen von seinem Fahrrad gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer – er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wendlingen - Ein Fahrradfahrer hat sich am Montagmittag bei einem Sturz in der Wendlinger Kapellenstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der 72-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei kurz vor 12.30 Uhr mit seinem Rad auf Höhe der Einmündung Teckstraße. Als er von der Straße über einen Bordstein auf den Radweg fuhr, stürzte er und zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Fahrrad blieb unbeschädigt.