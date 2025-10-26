Sturz in Nürtingen: Feuerwehr rettet 17-Jährigen aus Fluss – Begleiter halten ihn über Wasser

1 Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den 17-Jährigen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Ein 17-Jähriger fällt laut Polizei betrunken in den Nürtinger Tiefenbach. Während ihn seine Begleiter über Wasser halten, rücken die Einsatzkräfte an.











Link kopiert

Die Feuerwehr hat am späten Samstagabend einen 17-Jährigen aus dem Tiefenbach in Nürtingen (Kreis Esslingen) gerettet. Kurz vor 23 Uhr wurde die Polizei nach eigenen Angaben per Notruf darüber informiert, dass der junge Mann in der Kanalstraße bei der dortigen Schule betrunken in den Fluss gestürzt war. Vor Ort fanden die Rettungskräfte den 17-Jährigen im Bach vor. Seine Begleiter hatten ihn bis dahin zumindest teilweise über Wasser gehalten, heißt es von der Polizei.

Zu dem Zeitpunkt lag die Außentemperatur in Nürtingen bei weniger als zehn Grad, entsprechend kalt war der Fluss. Die Feuerwehr rettete den Betrunkenen schließlich aus dem Wasser. Er war laut Polizei deutlich unterkühlt, weshalb er nach der Versorgung des Rettungsdienstes vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.