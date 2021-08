Sturz in Kirchheim

1 In Kirchheim stürzte ein Motorradfahrer wegen Verschmutzungen auf der Fahrbahn (Symbolfoto). Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de

Am Sonntagmittag stürzt ein 53-jähriger Motorradfahrer in Kirchheim. Der Rettungsdienst bringt ihn mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes in eine Klinik.

Kirchheim -

Am Sonntagnachmittag musste ein Motorradfahrer nach einem Sturz vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, war der 53 Jahre alte Biker gegen 12 Uhr von Wendlingen nach Kirchheim unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang von Ötlingen bremste der Mann ab, weil mehrere Tonscherben auf der Fahrbahn lagen. Offenbar wegen dieser Scherben rutschte er mit seiner Maschine weg und stürzte zu Boden, wodurch er sich verletzte. Von welchem Ausmaß die Verletzungen waren, konnte noch nicht mitgeteilt werden, der Rettungsdienst brachte den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden, an der Maschine war ein Schaden von 1000 Euro zu verzeichnen.

Die Polizei ermittelt, um den Verursacher der Tonscherben zu finden.