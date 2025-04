Sturz bei Ostfildern-Nellingen: 40-Jähriger stürzt mit Kleinkraftrad – verletzt in Klinik

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) hat sich am Montag ein 40-Jähriger Verletzungen zugezogen, deren Ausmaß noch nicht gänzlich bekannt ist. Er war mit seiner Honda in einer Kurve gestürzt.











Ein 40-jähriger Honda-Fahrer ist am Montagnachmittag in den Serpentinen der Umgehungsstraße bei Nellingen (Kreis Esslingen) gestürzt und verletzt worden. Er war laut Polizei gegen 16 Uhr von der Umgehungsstraße kommend in Richtung Nellingen unterwegs, als er in der zweiten Kurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Dabei verletzte er sich. Eine Angehörige brachte ihn anschließend in eine Klinik. Über die Schwere der Verletzungen ist bisher nichts bekannt.