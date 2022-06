1 Am Montagmorgen hat sich ein 70-Jähriger bei einem Arbeitsunfall offenbar lebensgefährlich verletzt. (Symbolfoto) Foto: imago images/Fotostand / Gelhot

In Filderstadt (Kreis Esslingen) hat sich am Montagmorgen ein 70-Jähriger bei einem Arbeitsunfall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte der Mann aus vier Metern Höhe.















Am Montagmorgen hat sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, tauschte der Mann ersten Erkenntnissen zufolge gegen 9.30 Uhr die Leuchtmittel der Straßenlaternen entlang eines Feldwegs parallel zur Echterdinger Straße. Dabei stürzte der Mann offenbar aus vier Metern Höhe. Er war offenbar ungesichert auf einem Hubsteiger im Einsatz. Der Mann wurde am Unfallort durch einen Notarzt versorgt und danach mit dem Krankenwagen in eine Klinik gefahren. Auch ein Rettungshubschrauber war am Ort des Geschehens, musste aber nicht eingreifen. Im Zuge des Einsatzes war die Echterdinger Straße bis etwa 11.30 Uhr gesperrt.

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat mit der Unterstützung der Gewerbeaufsicht des Landratsamts Esslingen die Ermittlungen übernommen.