1 Die Grabkapelle ist vorerst gesperrt: Links ist das gefaltete Vordach zu erkennen. Foto: SSG/Kathrin Wagner-Douglas

Die Feuerwehr sichert Teile des Vordachs auf dem Württemberg. Das Sturmtief Antonia löst ungewöhnliche Einsätze aus.















Link kopiert

Stuttgart - Zum Glück ist die Grabkapelle nicht die Oper. Doch auch auf dem Württemberg hat Sturmtief Antonia am Montag heftig am Dach gerüttelt. Die Stuttgarter Feuerwehr rückte gegen 14.45 Uhr zum Mausoleum in Rotenberg aus, um mit ihren Höhenrettern Teile des beschädigten Vordachs zu sichern. „An besonders betroffenen Partien sieht das Kupferdach aus, als hätte der Sturm es gefaltet“, sagt Stephan Hurst, der Leiter der zuständigen Schlossverwaltung Ludwigsburg. Ein Teil des Dachs sei gelockert, Dämmungsmaterial sei rausgerissen und bis zur Württembergstraße geweht worden. Das Gelände um die Grabkapelle wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen. „Wie lange, können wir noch nicht sagen“, so Hurst. Um weitere Schäden zu vermeiden, musste sicherheitshalber die Feuerwehr ran.

Dach und Schornstein in heikler Schieflage

Auch wenn der Schaden nicht so immens scheint wie im Juni 2021 an der Stuttgarter Oper: Mit losen Dächern haben die Wehrmänner auch am Montagmorgen einige Erfahrung sammeln müssen. An einem Mehrfamilienhaus an der Roßbergstraße im Stuttgarter Osten hatte sich kurz nach 5 Uhr ein etwa zehn Meter langes und drei Meter breites Metallteil gelöst und drohte auf die Straße zu stürzen. Auch ein Schornstein drohte umzustürzen. „Um die Teile sicher auf den Boden zu bringen, mussten wir einen Kranwagen und die Höhenretter einsetzen“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Kurz nach 8 Uhr war das Problem gelöst.

Auch ein Trampolin kann fliegen

Sturmtief Antonia sei aber „relativ ruhig“ gewesen, zieht Anand einen Vergleich zum Wochenende. In der Mönchfeld- und Aalstraße kippte ein 20 Meter hoher Baum auf die Straße, zum Glück ohne Verletzte. Außerdem musste eine umgestürzte Birke in Neuwirtshaus kleingesägt werden.

Die Polizei bekam es derweil mit einem fliegenden Trampolin in Weilimdorf und einer Ampel in der Handwerkstraße Möhringen zu tun: „Die ist vom Wind völlig verdreht worden“, sagt Polizeisprecherin Elena Marino. Rot unten, Grün oben. Kein Zweifel: Tief Antonia hat manches auf den Kopf gestellt.