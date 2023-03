13 An der Rommelstraße droht ein Gerüst auf die Straße zu fallen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Unwetter hat am Freitag in Stuttgart die Polizei und Feuerwehr auf Trab gehalten. Am Römerkastell erwischte es ein Baugerüst – auch am Killesberg gibt es Schäden.















Ein kurzes, aber heftiges Unwetter mit kräftigem Sturmböen und Starkregen ist am Freitagnachmittag zwischen 13.30 und 14 Uhr über Stuttgart gezogen und hat dabei zahlreiche Schäden verursacht. Polizei und Feuerwehr hatten einiges zu tun – bis zu 50 Einsätze vermeldete eine Sprecherin am Abend unserer Redaktion.

Unter anderem drohte in der Rommelstraße am Römerkastell eine Baugerüst auf die Straße zu fallen. Einsatzkräfte sperrten die Straße daraufhin weiträumig ab. Stand jetzt (18 Uhr) ist das Gerüst weiter in Schieflage – das Tiefbauamt war vor Ort. Auch im Höhenpark Killesberg richtete der Sturm mehrere Schäden an.

Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste beschädigten Räume des dortigen Biergartens an der Stresemannstraße. In Weilimdorf fiel eine etwa fünf Meter hohe Tanne in einem Wohngebiet auf die Straße. In vielen Teilen Stuttgarts kippten zudem Bauzäune, Schilder und Mülltonnen um – glücklicherweise wurde nach Angaben der Polizei bei dem Unwetter niemand verletzt.