Sturm in Reichenbach: Baum stürzt auf Hausdach

1 Die Feuerwehr ist am Samstag wegen eines umgestürzten Baumes in Reichenbach im Einsatz gewesen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein 20 Meter hoher Baum ist am Wochenende auf ein Wohnhaus in Reichenbach (Kreis Esslingen) gestürzt. Den Ausgang des Vorfalls schätzt die Polizei als glimpflich ein.











Ein etwa 20 Meter hoher Baum ist am Wochenende auf ein Wohnhaus in Reichenbach gestürzt. Wie die Polizei am Montag berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstagnachmittag.

Eine Windböe habe gegen 15.30 Uhr den Baum umgerissen, der daraufhin auf den Anbau eines Wohngebäudes in der Fürstenstraße gestürzt sei. „Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten in der Folge fachmännisch den Baum“, heißt es im Bericht weiter.

Glück im Unglück: Keine Verletzten nach Baumsturz

Die Polizei schätzt den Ausgang des Vorfalls als vergleichsweise glimpflich ein. Die Dacheindeckung sei durch den Baum beeinträchtigt worden, ersten Schätzungen zufolge liegt die Schadenssumme im vierstelligen Bereich. Verletzt worden sei niemand.