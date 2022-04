1 Ein bunter Regenschirm – wichtiges Accessoire bei ungemütlichem Wetter in Stuttgart (Archivbild). Foto: Leif Piechowski/LICHTGUT/Leif Piechowski

Kräftige Sturmböen fegen am Donnerstag und Freitag auch über die Region Stuttgart. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Baden-Württemberg eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben.

„Der Sturm setzt in zwei Etappen an“, sagt Clemens Steiner, DWD-Meteorologe am Stuttgarter Schnarrenberg. „Die erste, heftigere erleben wir jetzt gerade.“ Sie werde bis in die erste Nachthälfte auf Freitag andauern. Oberhalb von 1000 Metern kann es Orkanböen, unterhalb zumindest schwere Sturmböen geben. Von schwerem Sturm spricht man, wenn die Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 100 km/h liegen.

Gewitter und anhaltender Regen

Werde der Sturm von Gewittern begleitet, könne es auch in den Niederungen zu orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 105 km/h kommen. „Wo es Gewitter gibt, können wir aber nicht exakt voraussagen, das ist lokal sehr unterschiedlich“, erklärt Steiner.

In der zweiten Nachthälfte soll der Sturm für eine Weile nachlassen – nur um dann am Freitag aber noch mal an Fahrt aufzunehmen. Ganz so heftig wie am Donnerstag soll es dann aber nicht mehr werden, sagt der Meteorologe: „Vermutlich werden die Böen dann über Sturmstärke nicht mehr hinausgehen.“ Immerhin 89 bis 102 km/h starke Böen können aber trotzdem noch drin sein.

Dazu fällt am Donnerstag und Freitag verbreitet anhaltender Regen, im Schwarzwald Dauerregen. Mit 60 Litern pro Quadratmeter, in Staulagen sogar bis zu 80 Litern, rechnet der DWD.

Nächte werden noch einmal frostig

Am Samstag lassen der Sturm und der Niederschlag nach. Dann wird es aber auch wieder kälter. In der Nacht zum Samstag und Samstagvormittag kann oberhalb 500 Meter etwas Schnee fallen. Die Nächte auf Sonntag und Montag werden noch einmal frostig. Bis zu -3 Grad sind auch in der Landeshauptstadt drin. Empfindliche Pflanzen sollten an einen geschützten Ort gebracht oder mit Vlies eingepackt werden.

Am Sonntag wird sich das Wetter wieder von seiner freundlicheren Seite zeigen, verspricht Clemens Steiner. „Der Sonntag wird heiter, aber mit 11 Grad eher kühl. Am Montag sind dann schon 18 Grad drin.“