Sturm in der Karibik: Kuba rüstet sich für Hurrikan „Melissa“

1 Jamaika, Kingston: Ein Mann geht spazieren, während sich der Hurrikan „Melissa“ nähert. Foto: Matias Delacroix/AP/dpa

Auch Kuba wappnet sich für den bevorstehenden Durchzug des gefährlichen Wirbelsturms „Melissa“. Der Hurrikan werde „mit voller Wucht“ bereits in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) oder am frühen Mittwoch auf Land treffen, sagte Präsident Miguel Díaz-Canel. Der Sturm gelte als einer der stärksten, wenn nicht der stärkste, der Kuba jemals getroffen habe.

„Melissa“ erreichte Jamaika am Dienstag mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde als ein Hurrikan der höchsten Kategorie 5. Für die östlichen kubanischen Provinzen Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín und Las Tunas wurde eine Hurrikan-Warnung herausgegeben.

Díaz-Canel rief die Bevölkerung des sozialistischen Karibikstaates dazu auf, den Anweisungen der Behörden zu folgen. Zahlreiche Menschen seien bereits evakuiert und in Sicherheit gebracht worden. Niemand solle in seine Häuser zurückkehren, bis die Behörden es für sicher halten.

Wellen schlagen in Kingston, als sich Hurrikan Melissa nähert. Foto: Matias Delacroix/AP/dpa

Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums in Miami bewegte sich das Zentrum des Sturms mit einer Geschwindigkeit von 13 Kilometern pro Stunde nordwärts über Land auf Jamaika, nur 370 Kilometer von Guantánamo in Kuba entfernt. Am Mittwochabend (Ortszeit) soll „Melissa“ in Richtung Bahamas weiterziehen.