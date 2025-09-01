1 Erik (Sven Waasner, l, mit Antje Hagen, M. und Sepp Schauer, r.) bringt sich als Alfons‘ Nachfolger ins Spiel. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold











Am Freitag, den 27. Juni, flimmerte die letzte Folge von „Sturm der Liebe“ über die Bildschirme, bevor sich die beliebte ARD-Telenovela in die Sommerpause verabschiedete. Für mehrere Wochen mussten die Fans auf neue Geschichten vom Fürstenhof verzichten – auf die täglichen Dramen, Intrigen und großen Gefühle, die die Serie seit fast zwei Jahrzehnten auszeichnen.

Jetzt ist das Warten vorbei: Seit dem 1. September läuft „Sturm der Liebe“ wieder im Ersten. Zum Auftakt nach der Pause geht es direkt mit spannenden Entwicklungen weiter, die das Leben der Figuren kräftig durcheinanderwirbeln. Damit Zuschauerinnen und Zuschauer den Überblick behalten, gibt es hier die Vorschau auf alle Folgen dieser Woche im Überblick.

Maxi und Henry: Zaghafte Annäherung

Henry (Elias Reichert, l.) und Maxi (Katharina Scheuba, r.) treffen am Wunschbrunnen aufeinander und haben das Gefühl, dass das kein Zufall ist. (Bild: ARD/WDR/Christof Arnold)

Nach Maxis emotionalem Brief scheint Henry zunächst auf Abstand zu bleiben. Doch das Schicksal führt die beiden am Wunschbrunnen zusammen, wo es zu einer vorsichtigen Annäherung kommt. Beim Herbstfest zeigt sich schließlich, dass Henry seine Gefühle für Maxi nicht länger leugnen kann – auch wenn Missverständnisse die beiden noch bremsen.

Greta, Miro und das Familienglück

Greta entscheidet sich endgültig für ihre kleine Familie und gegen die Restaurantübernahme. Miro hadert damit, dass Greta wichtige Entscheidungen über seinen Kopf hinweg trifft. Lale versucht zu vermitteln und erinnert ihn daran, dass Greta ihm den größten Traum erfüllt: Vater zu werden. Nach einem Schwächeanfall wird deutlich, wie sehr Greta auf Unterstützung angewiesen ist.

Anjas gefährliche Jagd nach der Carawai-Figur

Die schlafwandelnde Fanny (Johanna Graen, l.) gerät in Gefahr, als sie plötzlich Einbrecherin Anja (Eva-Maria Grein von Friedl, r.) gegenübersteht. (Bild: ARD/WDR/Thomas Neumeier)

Anja setzt ihre riskante Suche nach der geheimnisvollen Figur fort. Sie durchstöbert Michaels Wohnung, bricht schließlich sogar bei den Sonnbichlers ein und gerät dabei mehrfach in prekäre Situationen. Zwar stößt sie überraschend auf die Figur, doch immer wieder droht ihr Vorhaben aufzufliegen. Am Ende muss sie Michael gegenüber die Wahrheit über die Diamanten gestehen – doch er glaubt ihr nicht. Ihre Pläne geraten zunehmend außer Kontrolle.

Intrigen um Christoph und Sophia

Alexandra stößt auf verdächtige Hinweise, die Christoph und Sophia in ein zweifelhaftes Licht rücken. Rechnungen und Weinkisten deuten auf eine geheime Zusammenarbeit hin. Ihr Misstrauen wächst, während Markus die geplante Hochzeit zunächst positiv aufnimmt – bis die Zweifel an Christoph überhandnehmen.

Markus, Katja und alte Gefühle

Katja (Isabell Stern, l., mit Daniela Kiefer, r.) geht bewusst auf Distanz zu Markus. (Bild: ARD/WDR/Christof Arnold)

Zwischen Markus und Katja flammt erneut etwas auf. Obwohl beide sich inzwischen freundschaftlich begegnen, spürt Katja, dass Markus noch immer Gefühle für sie hat. Sie geht deshalb auf Abstand. Gleichzeitig bleibt Markus misstrauisch, als er Christoph und Sophia in einem vertrauten Moment beobachtet.

Veränderungen am Fürstenhof: Alfons’ Nachfolge

Hildegard und Alfons denken über Ruhestand und Altersteilzeit nach, doch am „Fürstenhof“ wird schnell klar, dass sie noch gebraucht werden. Währenddessen bringt sich Erik, der mit seinen Ängsten kämpft, spontan als Portier ins Spiel. Zur Überraschung aller schlägt er sich in der Probezeit besser als erwartet und könnte tatsächlich Alfons’ Nachfolger werden.

Fanny und Vincent: Zaghafte Versöhnung

Nach der Distanz zwischen Vater und Sohn bleibt auch die Beziehung zwischen Vincent und Fanny angespannt. Doch als Vincent ihr seine Freundschaft zurückgewinnen möchte, zeigt sich Fanny versöhnlich. Schritt für Schritt nähern sich die beiden wieder an.

„Sturm der Liebe“ zählt seit 2005 zu den erfolgreichsten Telenovelas im deutschen Fernsehen. Im Mittelpunkt stehen große Gefühle, Familiengeheimnisse und Intrigen am fiktiven Luxushotel Fürstenhof. Mit inzwischen über 4.000 Episoden ist die Serie ein fester Bestandteil des ARD-Nachmittagsprogramms und erreicht seit Jahren ein treues Publikum.