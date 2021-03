Der Neubau des Landratsamts in Plochingen liegt im Plan

Stumpenhof in Plochingen

1 Die Außenstelle des Landratsamts in Plochingen nimmt Gestalt an. In einem Jahr ist Einzugstermin. Foto: Roberto Bulgrin

Auf dem Plochinger Stumpenhof entsteht eine neue Außenstelle des Landratsamts Esslingen. In einem Jahr sollen die ersten der 225 Landkreisbeschäftigten dort einziehen.

Plochingen - Von solch einer klaren Ansage träumt wohl jeder Bauherr: „Am 28. Januar 2022 treffen wir uns hier pünktlich um 11.27 Uhr zur Bauabnahme.“ Dabei handelt sich nicht um eine kleine Geschirrhütte, die in gut zehn Monaten einzugsbereit übergeben werden soll, sondern ein neues Landratsamt. Der Bauherr des unterm Strich rund 40 Millionen Euro teuren Verwaltungsbaus auf dem Plochinger Stumpfenhof ist der Landkreis. Und der, der an diesem Dienstag im Erdgeschoss des Rohbaus stehend so selbstbewusst den Übergabetermin verkündet hat, ist Josef Kraus, der Projektleiter des ausführenden Saulgauer Generalunternehmens Georg Reisch GmbH.