Stürmersuche beim VfB: Arnaud Kalimuendo zu teuer? Der VfB prüft diese Alternativen

Der VfB wäre an einer Leihe von Nottinghams Arnaud Kalimuendo interessiert. Doch es gibt noch vier weitere Kandidaten bei der Suche nach einem Mittelstürmer.
Ist er nun ein klassischer Neuner – oder eher eine hängende Spitze, die dem Mann in vorderster Linie zuarbeitet und obendrein die eigene Torgefahr ausspielt? „Angeblich bin ich ja kein klassischer Stürmer – aber ich bin einer“, erklärte Deniz Undav leicht angesäuert nach seinem Doppelpack gegen den FC Augsburg (3:2). Für den 29-Jährigen ist der Fall also klar: Ganz vorne im Sturmzentrum ist der VfB mit ihm und Ermedin Demirovic ausreichend besetzt.