Jovan Milosevic (li.) gilt als großes Sturmtalent. Foto: imago/Aleksandar Djorovic

Die Gespräche laufen seit Monaten. Nun steht der VfB Stuttgart kurz vor der Verpflichtung eines begehrten Sturmtalents.















Der Jahrgang 2005 gilt beim VfB Stuttgart schon heute als ein besonderer. Gleich mehrere dieser aktuell 17-Jährigen hat der Club im vergangenen Jahr langfristig an sich gebunden. Nun kommt nach unseren Informationen bald ein weiteres vermeintliches Juwel dazu.

Dass man seit Monaten um Jovan Milosevic buhlt, hatte erst dessen Verein, der serbische Erstligist FK Vojvodina Novi Sad bestätigt, dann auch der neue VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Dessen Vorgänger Sven Mislintat hatte die Verhandlungen noch begonnen. Nun sind alle beteiligten Parteien am Ziel angekommen.

Der 17-jährige Jovan Milosevic soll im kommenden Sommer zum VfB wechseln, der für den Angreifer rund 1,2 Millionen Euro an Ablöse bezahlen soll. Der Serbe wird wohl in den kommenden Tagen einen Vierjahresvertrag erhalten und seinem Heimatverein bei einem weiteren Transfer zwölf Prozent der Einnahmen garantieren. Das hatte am Freitag das serbische Portal „mozzartsport“ berichtet.

Toptorjäger bei der U-17-EM

Ein starker Antritt, ein variables Spiel, Abschlussstärke und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – so wird der 17-Jährige unter Experten wahrgenommen. Da große, technisch starke und schnelle Stürmer auf dem Markt eher rar sind, gilt Jovanovic (1,92 Meter groß) als verheißungsvoller Kandidat. „Er war sehr auffällig, auch international“, sagte Wohlgemuth noch vor Weihnachten. Im vergangenen Sommer erreichte Jovan Milosevic mit der serbischen Nationalmannschaft das Halbfinale der U-17-EM und wurde mit fünf Treffern Torschützenkönig des Turniers.

Bei seinem Heimatverein sollte er danach nach und nach in die Profimannschaft integriert werden. Doch da war sein Wunsch schon gereift – nach einem Wechsel nach Stuttgart. Der nun erfüllt wird.