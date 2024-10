Stürmer des VfB Stuttgart: Wie Ermedin Demirovic seine VfB-Kollegen auf das Länderspiel einstimmt

12 Ermedin Demirovic im Trikot der bosnischen Nationalmannschaft (li.) und als Stürmer des VfB Stuttgart. Foto: imago/ANP//Baumann

Am Freitag trifft Ermedin Demirovic mit Bosnien-Herzegowina auf das deutsche Nationalteam. Seine Kollegen vom VfB Stuttgart hat der Stürmer schon mal auf das pikante Treffen vorbereitet.











Weil der Europäische Fußballverband (Uefa) auch in der Nations League durchaus sichtbar macht, um welchen Wettbewerb es sich handelt, wird die Sache auch für Ermedin Demirovic klar sein: Im Länderspiel am kommenden Freitag (20.45 Uhr) geht es um Punkte. Wobei der Stürmer des VfB Stuttgart ja auch in die Versuchung kommen könnte, das anders zu sehen.