Stürmer des VfB Stuttgart: VfB setzt Ultimatum im Poker um Nick Woltemade
1
Nick Woltemade steht im Fokus des FC Bayern. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Entscheidung naht: Im Wechselpoker um den vom FC Bayern umworbenen Nationalspieler nennt Vorstandschef Alexander Wehrle eine klare Frist, die in Kürze abläuft.

Die Transfersaga um Nick Woltemade geht zu Ende. Das kündigte Alexander Wehrle am Montagabend an – mit klaren Worten beim PubCannstatt unserer Redaktion. „Es ist jetzt sechseinhalb Wochen her“, sagte der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart mit Blick auf die Meldungen, nach denen sich der Angreifer mit dem FC Bayern über ein Engagement geeinigt habe.

